Sattelschlepper kippt in Waldrach um - Navigationsgerät führt Fahrer falsch (Fotos)

Nach Angaben der Polizei war der bulgarische Fahrer mit seinem LKW auf einer engen Nebenstraße der Fellerstraße in Waldrach unterwegs. Ein Teil dieser Straße endet als landwirtschaftlicher Weg in Richtung Weinberge. Das Navi hatte dem Fahrer nach eigenen Angaben die Straße als kürzesten Weg in Richtung Kasel angezeigt.Eine 180-Grad-Kurve wurde dem Fahrer zum Verhängnis. Der Auflieger rutschte nach hinten in eine Böschung weg und kippte schließlich um. Die Fahrerkabine stürzte ebenfalls um und blieb auf dem Feldweg liegen. Der Fahrer konnte die Kabine unverletzt verlassen.Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten zunächst die Unfallstelle ab. Der LKW hat 25 Tonnen Baumaterial geladen.Ein Spezialunternehmen versucht derzeit, den LKW-Auflieger aus der Böschung zu ziehen. Doch zuvor muss der Laster entladen werden.Laut Feuerwehr sollen die Arbeiten bis in den Abend andauern. Im Einsatz sind 25 Einsatzkräfte von FEZ, Wehrleitung und Führung VG Ruwer, die Feuerwehren aus Waldrach und Kasel und die Polizei Schweich.