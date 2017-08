Schuss ins Bein gibt Rätsel auf - Polizei Schweich sucht Zeugen

Wer hat etwas auf der Strecke zwischen Pölich und Schweich beobachtet oder kann Hinweise auf eine Schussabgabe machen?

Wem ist die Personengruppe am Dienstag, 22. August, gegen 18 Uhr aufgefallen

Anfang 20, schlank, ca. 175 cm groß, T-Shirt und kurze, dunkle Hose

66 Jahre alt, 165 cm groß, dunkler Teint, helles lichteres Haar, weißes Polo-Hemd und rotkarierte, kurze Hose

25 Jahre alt, 185 cm groß, dunkler Teint, grünes Achselshirt, hellblaue Dreiviertel-Hose

Die drei Männer waren unterwegs mit einem dunkelgrünen VW Passat und einer roten Mercedes A-Klasse.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sei ein 21-Jähriger am Dienstagabend in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Untersuchung habe ergeben, dass der Mann einen Durchschuss des Oberschenkels erlitten hatte und das Projektil auch die Wade verletzt habe.Wie es genau zu der Schussverletzung kam, ist hingegen unklar. Nach Angaben der Polizei schilderten die beiden Begleiter des 21-Jährigen den Abend so: Sie seien gegen 18 Uhr auf dem links der Mosel verlaufenden Leinpfad aus Richtung des Schweicher Fährturms zu Fuß in Richtung Mehring unterwegs gewesen gewesen. Unmittelbar unterhalb der Autobahnbrücke Schweich sei der 21-jährige Geschädigte plötzlich unter Schmerzen zusammengebrochen. Er habe eine stark blutende Schussverletzung im Bein erlitten.Daraufhin hätten seine Begleiter ihn in ihr in der Nähe stehendes Auto gebracht, um ihn in ein Krankenhaus zu bringen. Am Schweicher Kreisel hätten sie dann aber einen Rettungswagen gesehen und den Verletzen der Besatzung des Rettungswagens übergeben. Diese wiederum informierte wenig später die Polizei über den Vorfall.Inzwischen haben die Ermittler Zweifel am geschilderten Ablauf. So habe man den Ort, an dem es zu der Schussverletzung kam, nicht ermitteln können. Zudem hätten die Begleiter des Opfers weder Hinweise auf eine Schussabgabe, einen Knall oder auf Zeugen geben können. "Insgesamt haben die Ermittler zurzeit Zweifel daran, ob sich der Sachverhalt tatsächlich wie von den Beteiligten geschildert zugetragen hat", resümiert Uwe Konz von der Trierer Polizei.Die Kripo sucht daher nun Zeugen und fragt:Die drei Männer werden wie folgt beschrieben:Hinweise an die Kripo Trier unter 0651/9779-2290.