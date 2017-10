Was sich wie ein Scherz anhört, fanden einige Autofahrer am Montagmorgen gar nicht zum Lachen: Ein Schwan hat auf der B 419 in Höhe des Grenzübergangs nach Luxemburg einen Stau verursacht.



Der dichte Verkehr und das Hupkonzert verärgerter Autofahrer störte das Tier nicht, es ließ die Autos nur nach und nach vorbeiziehen. Ein genervter LKW-Fahrer vertrieb den Vogel schließlich von der Bundesstraße. Das überzeugte das Tier, seinen Weg nicht weiter zu Fuß fortzusetzen. Der Schwan nahm kurz Anlauf und flog in Richtung Mosel.



Schwan gehabt!