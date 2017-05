Schweicher Räuber weiter auf der Flucht

Nach den beiden Männern, die am Montagnachmittag die Lotto-Annahmestelle am Neukauf-Markt in Schweich überfallen haben, wird noch gefahndet. Das teilt eine Polizeisprecherin auf Anfrage unserer Zeitung mit. Die Polizei gehe einer ganzen Reihe von Zeugenhinweisen nach.



Wie berichtet, hatten am Montag kurz vor 16 Uhr zwei Männer die Lotto-Annahmestelle in der Schweicher Brückenstraße betreten (siehe dazu auch die Aufnahme oben, die von einer Überwachungskamera gemacht wurde). Sie forderten eine Mitarbeiterin zur Herausgabe von Bargeld auf. Dabei soll einer der Täter der Frau eine Waffe an den Kopf gehalten haben.



Die Männer, die anschließend in Richtung Freibad/Mosel geflüchtet sind, werden auf 30 und 20 Jahre geschätzt. Ihr Aussehen wird als südländisch beschrieben, sie hatten beide Baseball-Kappen auf und trugen Shorts und Nike-Turnschuhe. Sie sollen gebrochenes Deutsch gesprochen haben.



Nach Auskunft der Polizei wurde bei dem Raubüberfall ein geringer vierstelliger Geldbetrag erbeutet.

Weitere Hinweise zu dem Vorfall beziehungsweise zu den gesuchten Personen erbittet die Polizei Trier unter Telefon 0651/9779-1301.