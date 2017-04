Schwerer Unfall bei Pellingen auf der B268 - Fünf Menschen verletzt (Fotos)

Fünf Verletzte und ein total beschädigtes Fahrzeug - das ist die Bilanz eines schweren Unfalls, der sich am Samstagabend gegen 22.15 Uhr auf der B268 bei Pellingen ereignet hat.Dort kam ein mit fünf Menschen besetztes Auto von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte zunächst gegen die Böschung, schleuderte zurück auf die Fahrbahn, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer war laut Polizei vermutlich zu schnell unterwegs.Die 15 bis 18 Jahre alten Insassen wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.Während der Rettungsarbeiten blieb die Straße für etwa eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.Im Einsatz waren neben der Polizei Saarburg, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, vier Rettungswagen des DRK sowie die Feuerwehren Zerf und Paschel.