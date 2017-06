"Shark" statt "Collis": Weinberge an der Mosel durch falsches Spritzmittel geschädigt

Extra: PILZKRANKHEITEN IM WEINBERG

Den Morgen des 8. Juni wird ein Lohnunternehmer an der Mosel wohl sein Lebtag nicht vergessen. An diesem Tag ist er mit seiner Raupe in den bekannten Steillagen Klüsserather Bruderschaft und Trittenheimer Altärchen im Einsatz, spritzt vermeintlich "Collis".Das im Weinbau übliche Mittel soll der Pilzkrankheit Oidum, in Winzerkreisen auch Echter Mehltau genannt, vorbeugen (siehe Info). Eigentlich ist das eine Routinespritzung, die ab Ende Mai mehrmals vorgenommen wird.Doch diesmal hat der Mann den falschen Kanister gegriffen. Statt des Fungizids Collis füllt er den Unkrautvernichter "Shark" (auf Deutsch: Hai) in den Spritzbehälter ein. Das Herbizid verhindert, dass sich zusätzliche Triebe am Stamm ausbilden können. Wird der "Stockputzer" Shark allerdings nicht punktuell am Stamm eingesetzt, sondern flächendeckend, wirkt er wie ein riesiger Bunsenbrenner. Der ganze Rebstock verbrennt regelrecht, die Blätter werden braun und zerbröseln, wenn man sie berührt.Nach Angaben des Lohnunternehmers, der anonym bleiben möchte, ist eine Rebfläche von etwa einem Hektar betroffen. Mehrere Winzer wurden geschädigt, auch der Verursacher selbst. Er spricht von drei Wingerten in Trittenheim und fünf in Klüsserath. Weil auch Abdriftschäden durch Wind möglich seien, lasse sich die Fläche nicht genau eingrenzen.Shark werde überwiegend für Burgunderreben eingesetzt, für den Riesling gebe es das Mittel Quickdown, sagt Eric Lentes vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel. Für die betroffenen Winzer sei die Verwechslung "dramatisch", es sei halt dumm gelaufen. Laut Auskunft von Lentes gibt es keine Vorschrift, Spritzmittel getrennt voneinander zu lagern. Sie müssten allerdings in einem speziellen Raum oder Schrank aufbewahrt werden.An der Spritzung gegen Mehltau kämen die Winzer nicht vorbei, auch wenn die Pilzkrankheiten wegen der trockenen Witterung diesmal "deutlich entspannter" gesehen werden könnten als im nassen Frühjahr 2016. Die Ende dieser Woche gemeldeten Gewitter könnten jedoch bereits den Falschen Mehltau begünstigen, sagt Lentes.Die falsch behandelten Weinberge an der Mosel seien nicht so stark geschädigt, dass sie neu bepflanzt werden müssten. Wie lange sie brauchen, um sich zu erholen, darauf will sich der DLR-Rebschutzexperte nicht festlegen. "Junge und alte Reben verkraften es schlechter als die mittelalten, das ist wie beim Menschen." Fest stehe allerdings, dass die geschädigten Weinberge in diesem Herbst keinen Ertrag abwerfen.Walter Clüsserath, Vorsitzender des Bauern- und Winzerverbands Trier-Saarburg, macht den betroffenen Winzern auch keine großen Hoffnungen auf eine normale Ernte im kommenden Jahr. Das werde wohl erst 2019 wieder der Fall sein.Clüsserath bestätigt, dass "schon mal Verwechslungen beim Spritzeinsatz vorkommen", aber ein so krasser Fall wie jetzt in Klüsserath und Trittenheim sei ihm an der Mosel nicht bekannt. Auch nicht bei Hubschrauberspritzungen.Von den betroffenen Winzern aus Klüsserath und Trittenheim wollte keiner gegenüber unserer Zeitung zu dem Vorfall Stellung beziehen. Sie können mit einer angemessenen Entschädigung durch die Haftpflichtversicherung des Lohnunternehmers rechnen. Vermutlich werde die Versicherung einen Gutachter rausschicken, sagt Verbandschef Walter Clüsserath, auch ein vereidigter Weinbau-Sachverständiger der Landwirtschaftskammer könne die Schadensbewertung vornehmen. Diese sind selbst Winzer. Nur bei einem greift die Versicherung nicht: beim Verursacher. Dieser macht sich Vorwürfe, sagt, er habe die letzten Nächte nicht schlafen können. Seit einigen Jahren übernimmt der Winzer im Auftrag Weinbergsarbeiten. Zusammen mit einem Partner hat er eigens dafür eine Personengesellschaft gegründet, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR).Derist eine Pilzkrankheit bei Weinreben. Der Befall ist gekennzeichnet durch ein weißgraues, spinnwebenartiges Geflecht auf den grünen Pflanzenteilen. Erreger ist ein Schlauchpilz, der ursprünglich auf wildwachsenden nordamerikanischen Rebarten beheimatet war. Seit 1845 tritt der Pilz auch in Europa auf. Er ist weltweit in Weinanbaugebieten verbreitet und kann bei unzureichendem Pflanzenschutz hohe Schäden verursachen (Ernteverluste, schlechte Weinqualität). Derist eine seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in Europa gefürchtete Pflanzenkrankheit. Auf der Blattunterseite entwickelt sich ein gräulich-bläulicher Pilzrasen.