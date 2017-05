Stopschild missachtet: Zwei Autos kollidieren in Naurath - Zwei Verletzte

Der Unfall hat sich am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Föhrener Straße in Naurath ereignet. Laut Polizei missachtete eine 22-jährige Polo-Fahrerin an einer Kreuzung die Vorfahrt eines 25-jährigen Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.



Nach notärztliche Versorgung wurden beide Fahrer mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Autos entstand hoher Sachschaden, sie wurden abgeschleppt.



Die Föhrenstraße war aus Richtung Hetzerath für mehr als eine Stunde gesperrt, dieser wurde umgeleitet. Die Straßenmeisterei rückte an, um auslaufende Betriebsstoffe ab zu streuen.



Im Einsatz war das DRK Schweich mit zwei Rettungswagen, der Christoph10 mit Notarzt sowie die Polizei Schweich.