Tickets für den öffentlichen Nahverkehr in der Region werden ab Januar teurer

Nach Angaben des VRT wird dann zum Beispiel eine Jahreskarte in der Preisstufe 3, also etwa von Waldrach nach Trier, monatlich 91 Euro kosten statt wie bisher 87,50 Euro.



Stabil bleiben soll dagegen der Preis für Einzeltickets innerhalb der Trierer City in den Preisstufen 1 und 2. Ein Ticket der Preisstufe 1 kostet derzeit zwei Euro. Damit will der Verbund nach eigenen Angaben Gelegenheitsfahrer dazu anregen, häufiger den Bus zu nehmen. Auch das Schüler-Freizeit-Ticket und die VRT-Sparkarte sollen nicht teurer werden.



Der VRT begründet die Preiserhöhungen mit gestiegenen Kosten für Dieselkraftstoff, Versicherungen und Mehrausgaben für Personal. Auch rückläufige Einnahmen durch den demographischen Wandel hätten bei der Entscheidung eine Rolle gespielt.



Die Genehmigung der neuen Preise durch den Landesbetrieb Mobilität steht noch aus.