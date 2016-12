Tier auf der L 151 ausgewichen: Auto prallt gegen Leitplanke

Nach Informationen der Polizeiinspektion Schweich befuhr der Mann die Landstraße von Trier-Ehrang kommend in Richtung Hermeskeil, als er nach seinen Angaben einem Tier ausweichen musste. Er sei dann mit seinem Auto rechts in die Leitplanke geprallt. Dabei drehte sich sein Auto und blieb entgegengesetzt der Fahrtrichtung stehen. Der Fahrer verletzte sich zwar leicht, brauchte jedoch nicht mit ins Krankenhaus.



Am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden. Während der Unfallaufnahme musste die rechte Spur gesperrt werden, die Berufsfeuerwehr Trier sicherte die Unfallstelle. Ebenfalls im Einsatz war das DRK Ehrang sowie der Notarzt der Berufsfeuerwehr Trier.