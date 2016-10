Todesfall in Metzdorf: "Wir alle sind geschockt": Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch

Langsur-Metzdorf. Die näheren Umstände, die am Montag zum Erstickungstod einer 32-Jährigen in einem Haus im Langsurer Ortsteil Metzdorf geführt haben, sind noch nicht geklärt. Wie ein Polizeisprecher in Trier mitteilt, liegen die Ergebnisse eines in Auftrag gegebenen technischen Gutachtens noch nicht vor. Auch die gerichtsmedizinische Untersuchung sei noch nicht abgeschlossen.

Hochgiftiges Gas

Wie berichtet, war die junge Frau an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Kohlenmonoxid (CO) ist ein hochgiftiges, unsichtbares und geruchloses Gas. CO-Vergiftungen führen alleine in Deutschland zu schätzungsweise 3000 Todesfällen jährlich. Die Dunkelziffer ist wesentlich höher, weil die Symptome nicht eindeutig sind. Sie werden oft nicht als CO-Vergiftung erkannt oder falsch interpretiert.Im Dezember 2014 waren in Bleialf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) eine 28-jährige Frau und ihre sechsjährige Tochter durch das Gas ums Leben gekommen.

Bürgermeisterin trauert mit

Wie später ermittelt wurde, war eine schadhafte Heizungs- und Abgasanlage schuld. Es kamen mehrere ungünstige Faktoren zusammen. Wegen einer fehlenden Dichtung war im Abgas ein zu hoher Kohlenmonoxidanteil produziert worden. Zudem konnten Abgase nicht komplett ins Freie gelangen, weil ein Schornstein verstopft war.Die 32-Jährige, die am Montag Opfer des heimtückischen Gases geworden ist, stammt aus Langsur-Metzdorf. Sie hinterlässt den Ehemann und einen sechsjährigen Sohn. In dem 300-Einwohner-Ort kennt jeder jeden, die Tragödie ist Gesprächsthema Nummer eins. Die Trauer sei groß, sagt Ortsvorsteher Karl Stadler.Auch Maria Braun, Ortsbürgermeisterin der Mehrortsgemeinde Langsur, hat die junge Frau gekannt. Sie kommentiert den Unfall mit diesen Worten: "Sie war so lieb und sympathisch. Wir alle sind wirklich schrecklich geschockt." alf