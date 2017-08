Tote Fische im sogenannten Welschbilliger Bach bei Kordel  Kripo ermittelt

Eine Vielzahl verendeter Tiere entdeckte die Polizei nach Hinweisen auf einem Teilstück von etwa 3½ Kilometern, wobei im Bereich des Zuflusses „Nussbach“ Eintrübungen und unüblicher Geruch festgestellt wurde. Der Bach windet sich mit verschiedenen Zuflüssen von Welschbillig kommend und mündet in Kordel in die Kyll.



Zur Ermittlung von Ursache und Herkunft nahm die Polizei, unterstützt durch Feuerwehr und Verantwortliche des Trierer Wasserwerkes der SWT, mehrere Wasserproben an verschiedenen Stellen und stellte einige der toten Fische sicher. Unter Einbindung der zuständigen Wasserbehörde konnten die SWT schnell Entwarnung für die Trinkwasserbrunnen im „Wasserschutzgebiet Kyll“ geben.



Hinweise auf den Verursacher konnten bisher noch nicht erlangt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung.



Hinweise an die Kriminalploizei Trier unter der Telefonnummer 0651/97792290.