Unbekannte werfen bei Longuich vermutlich Stein von Brücke auf Auto

Nach Angaben der Polizei Schweich war am Freitagabend gegen 22.30 Uhr ein VW Golf von der A 602 kommend auf die L 151 in Richtung Hermeskeil aufgefahren. Auf Höhe der zweiten Brücke nach der Autobahnauffahrt ( „Sangbrücke“) hörte der Fahrer einen lauten Knall und sah, dass das Sichtfeld der Windschutzscheibe beschädigt war. Da sich zu diesem Zeitpunkt kein weiteres Fahrzeug in unmittelbarer Nähe befand, geht die Polizei davon aus, dass ein Unbekannter oder mehrere einen Stein oder ähnlichen Gegenstand von der Brücke auf das Auto geworfen haben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand Sachschaden an der WindschutzscheibeDie Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise zum fraglichen Zeitpunkt Personen auf oder in der Nähe der Brücke beobachtet haben. Hinweise an die Polizeiinspektion Schweich, 06502/91570, pischweich@polizei.rlp.de