Der Biker hatte aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve die Kontrolle verloren und gestürzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An der Unfallstelle lief Öl aus, weswegen die Fahrbahn auf einem längeren Abschnitt verschmutzt wurde. Die Straßenmeisterei streute die Straße ab, am Motorrad entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Schweich und das DRK aus Ehrang.



Wenig später stießen laut ersten Informationen zwei Autos weiter nördlich auf Höhe der Abfahrt nach Rodt zusammen. Details waren am Abend noch nicht bekannt.