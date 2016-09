Unfall bei Butzweiler: Motorradfahrer schwer verletzt

Wie die Polizei in Schweich am Vormittag mitteilte, hat sich auf der Landstraße zwischen den Orten Butzweiler und Beßlich einen Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad ereignet. Nach Informationen von volksfreund.de waren das Auto mit einer Frau am Steuer und dahinter zwei Motorradfahrer von Butzweiler kommend unterwegs in Richtung Beßlich. An einer Einmündung soll die Autofahrerin zum Abbiegen nach links angesetzt haben, einer der beiden aus den Niederlanden stammenden Motorradfaher soll das Auto jedoch überholt haben und sei dann mit höherer Geschwindigkeit gegen den abbiegenden PKW geprallt.



Der Motorradfahrer wurde ersten Erkenntnissen nach schwer verletzt, laut Polizei war er nach dem Zusammenstoß nicht mehr ansprechbar. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.



Für die Dauer der Rettungsarbeiten war die Landstraße gesperrt.