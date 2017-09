Unfall bei Gusterath - Kind von Sprinter erfasst und schwer verletzt

Nach ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Trier befuhr ein junger Mann (Mitte 20) mit seinem Sprinter die K 61 in Richtung Trier. Aus bisher ungeklärter Ursache übersah er drei Radfahrer, die am rechten Straßenrand hintereinander fuhren. Das letzte Kind, ein 12-jähriger Junge, wurde hierbei durch den Sprinter erfasst und stürzte in den Straßengraben. Das schwer verletzte Kind wurde durch einen zufällig vorbeikommenden Arzt erstbehandelt und später durch einen Notarzt versorgt. Seine Verletzungen sind schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, teilte die Polizei mit.



Alle Beteiligten – auch der Unfallverursacher – standen unter Schock und wurden durch mehrere Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Trier in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Laut Polizei waren die drei Kinder auf dem Weg zur Schule in Trier. Die Fahrräder waren ordnungsgemäß beleuchtet, die Schüler waren aufgrund der Dunkelheit relativ hell gekleidet und trugen Fahrradhelme.



Der Verkehr wurde durch die Polizei an der Unfallstelle vorbeigeleitet; es entstanden für etwa 45 Minuten geringe Verkehrsbeeinträchtigungen.