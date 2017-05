Ein Ford Focus, besetzt mit zwei Personen, befuhr die Kreisstraße von Morscheid kommend in Fahrtrichtung Waldrach. Kurz vor dem Ortseingang Waldrach kam der Fahrer vermutlich durch zu hohe Geschwindigkeit in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die K 65 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Schweich, die Feuerwehren aus Waldrach und Morscheid, die First Responder Ruwertal sowie das DRK aus Schweich, Pluwig und Ehrang mit Notarzt.