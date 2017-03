Unfall in Föhren: Autofahrerin verletzt

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 23.20 Uhr. Nach Angaben der Polizei war die Frau mit ihrem Fahrzeug auf der L 47 unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache nach einer langgezogenen Rechtskurve nach rechts gegen die Leitplanke prallte. Das Auto wurde nach links geschleudert, krachte gegen eine Hausmauer und kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen. Da man zuerst von einer eingeklemmten Person ausging, wurde die Feuerwehr ebenfalls alarmiert. Mit schweren Verletzungen wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Die Ortsdurchfahrt Föhren war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Am Fahrzeug entstand hoher Schaden. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Schweich, die Feuerwehren aus Schweich und Föhren sowie das DRK aus Schweich und Ehrang mit Notarzt.