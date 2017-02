Unfall nach Rioler Umzug: Jugendlicher lebensgefährlich verletzt

(Schweich) Bei der Rückfahrt eines Fastnachtstraktors ist es am späten Sonntagnachmittag auf der B 53 an einer Brücke in Schweich zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei verletzte sich ein 14-Jähriger, der auf dem Traktoranhänger stand.