Verbrennungen am rechten Unterarm: Fahrer bei Löscharbeiten verletzt

(Trittenheim) Ein 34-jähriger Mann hat sich am Dienstagmittag beim Versuch, sein brennendes Fahrzeug zu löschen, schwere Brandverletzungen am rechten Unterarm zugezogen. Er wurde in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen gebracht.