Zwei Fahrzeuge sind am Samstagnachmittag im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 49 in Höhe der Löwener Mühle zusammen gestoßen. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Ersten Informationen zufolge sind zwei Menschen teils schwer verletzt worden.



Die Strecke musste zwischenzeitlich komplett gesperrt werden, wodruch es zu Rückstau in beide Fahrtrichtungen kam. Laut Polizei ist die Sperrung mittlerweile wieder aufgehoben. Dennoch kann es weiter zu Verkehrsbehinderungen kommen.