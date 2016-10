Verkehrsunfall auf der A1 Richtung Wittlich - Vier Menschen verletzt

Foto: Agentur Siko

(Salmtal) Auf der A1 in Richtung Wittlich ist es laut Polizei an der Abfahrt Salmtal zufolge zu einem Unfall gekommen. Zeugen berichten, ein Auto sei von der Straße abgekommen und in eine Böschung gefahren. Vier Menschen wurden verletzt.