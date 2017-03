Eine 16-jährige Rollerfahrerin hat laut Polizei gestern um 18 Uhr die Vorfahrt in der Einmündung zum Schneidershof in Welschbillig und der Kreisstraße 1 missachtet und kollidierte mit einem fahrenden Auto. Das betroffene Fahrzeug war auf der Kreisstraße in Richtung B51 unterwegs gewesen.

Die Zweiradfahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.



Die Kreisstraße war an der Unfallstelle von 18 Uhr bis 20 Uhr gesperrt. Im Einsatz waren DRK und Notarzt sowie Beamte der Polizeiinspektion Trier und Schweich.