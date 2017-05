Viel Rauch, aber kein Feuer: LKW fängt auf der A1 an stark zu qualmen - Keine Verletzten

Ein Rettungswagen war am Donnerstagnachmittag gegen 15.50 Uhr auf der A 1 in Fahrtrichtung Wittlich unterwegs, als ein vor ihm fahrender LKW plötzlich anfing stark zu qualmen. Die Fahrer alarmierten sofort die Feuerwehr.



Der LKW-Fahrer erkannte die Gefahr ebenfalls und steuerte den Parkplatz Rivenich an, der zwischen Föhren und Salmtal liegt.



Als die Feuerwehr eintraf, war die Ursache für den vermeintlichen Brand schnell erkannt. Der Turbolader des LKW war geplatzt, deshalb qualmte das Fahrzeug. Die Feuerwehr prüfte das Fahrzeug eingehend, der Einsatz war nach kurzer Zeit beendet.



Verkehrsbehinderungen gab es aufgrund der Panne nicht. Verletzt wurde niemand.



Im Einsatz waren die Autobahnpolizei Schweich sowie die Feuerwehren aus Hetzerath und Salmtal sowie der Wehrleiter Wittlich-Land.