Vier Verletzte nach Autounfall bei Zemmer

Nach Angaben der Polizei Schweich war der mit vier Personen besetzte Wagen gegen 11.30 Uhr auf der Landstraße von Speicher kommend in Richtung Trier unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto zuerst nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr dort in die Leitplanke und schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Dort überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach hinter der Leitplanke liegen. Da man zuerst von eingeklemmten Personen ausging, wurde auch die Feuerwehr alarmiert. Die Verletzten konnten sich jedoch selbst aus dem Wagen befreien. Bei dem Unfall wurde eine junge Frau schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die anderen drei jungen Männer wurden ebenfalls mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Schaden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die L 46 voll gesperrt. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Schweich, die Feuerwehren aus Rodt, Schleidweiler und Zemmer, das DRK aus Speicher, Ehrang mit Notarzt, der Malteser Hilfsdienst Welschbillig, die Berufsfeuerwehr Trier sowie der Rettungshubschrauber Christoph 10 aus Wittlich.