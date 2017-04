Vier Verletzte nach Zusammenstoß von zwei Autos bei Gusterath

Zu dem Unfall gegen 19.30 Uhr an der Kreuzung bei Gusterath kam es nach Polizeiangaben als eine Frau, die mit ihrem Wagen aus Richtung Trier kam, nach Gusterath abbiegen wollte. Dabei habe sie, möglicherweise wegen der tief stehenden Sonne, ein entgegenkommendes Auto übersehen und sei mit dem Wagen frontal zusammengestoßen. Ihr Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.



Ein zufällig vorbei kommender Feuerwehrmann leistete erste Hilfe und rettete die schwer verletzte Unfallverursacherin aus dem Wagen. Sie und drei weitere Personen, die bei dem Unfall leicht bis mittelschwer verletzt wurden, wurden in Krankenhäuser gebracht.



Die Fahrgäste eines Linienbusses, der gerade aus Richtung Gusterath kam und an der Kreuzung gehalten hatte, kamen mit dem Schrecken davon.



An den Autos entstand hoher Sachschaden. Die L 143 wurde für den Verkehr voll gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Pluwig-Gusterath, die Malteser aus Pluwig, ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Trier, ein Notarzt aus Trier, ein Rettungshubschrauber der Air Rescue aus Luxemburg mit Notarzt und die Polizeiinspektion Trier.