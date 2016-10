Vollsperrungen und Umleitungen: Erneuerung der Gusterather Ortsdurchfahrt dauert eineinhalb Jahre

Mit dem Ausbau der Brunnenstraße beginnt die Firma Lehnen (Sehlem) dieser Tage die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt in Gusterath. Nach Mitteilung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) ist das Gemeinschaftsprojekt von Ortsgemeinde, Kreis und Verbandsgemeindewerke Ruwer auf eine Dauer von anderthalb Jahren angelegt.Es soll abschnittsweise Vollsperrungen geben. Umleitungen werden ausgeschildert (unsere Grafik zeigt die Umleitung während des Ausbaus der Brunnenstraße). Die Busse fahren je nach Bauabschnitt eine Umleitung durch den Ort.Der erste Bauabschnitt ist in der Brunnenstraße (K 62 und K 61) und dauert voraussichtlich bis April 2017. Die Busse der Linie 30 fahren dann in beide Richtungen eine Umleitung über die Trierer Straße. Die Haltestellen im Wohngebiet werden an die Trierer Straße verlegt. Im Verlauf der Trierer Straße in Gusterath werden alle Haltestellen angefahren.Entsprechende Hinweise werden an den betroffenen Haltestellen angebracht. Ausgebaut werden die Kreisstraßen 61 und 57. Laut LBM werden folgende Arbeiten ausgeführt: Erneuerung der Fahrbahn, Anlegung von Gehwegen, Verlegung von Versorgungsleitungen. Die beiden Kreisstraßen werden auf einer Länge von rund 900 Metern ausgebaut. Die Gehwege werden 1,50 Meter breit; sie werden nahezu auf der gesamten Baulänge beidseitig ausgebaut. Die Gesamtkosten belaufen sich auf knapp 2,4 Millionen Euro. Der Kreis steuert rund 600 000 Euro bei, die Gemeinde Gusterath 484 000 Euro und das Land 10 000 Euro. Der Anteil der Verbandsgemeindewerke Ruwer beträgt 1,26 Millionen Euro. Das Land fördert den Anteil des Kreises zu 72 Prozent.Für Fragen zu den Busumleitungen stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 zur Verfügung. red