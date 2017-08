Was ist denn das? - Musicals auf dem Zebrastreifen in Fell

Fell Für Jan Adam ist der ganz normale Samstagvormittag plötzlich vorbei. Auf der Feller Kirchstraße nähert er sich mit seinem Auto einer gelb blinkenden Ampelanlage vor einem Zebrastreifen, der tags zuvor noch nicht da gewesen ist. Auf einmal springen sechs junge und überaus gut gelaunte Frauen und Männer in merkwürdigen 50er-Jahre-Outfits vor sein Auto. Durch die Kirchstraße erschallt das wohltönende und langgedehnte "Aaaaaaction" von Kameramann Klaus Wick. Als dann laut ein Lied aus dem Musical "Grease" zu hören ist, beginnen die jungen Leute wie wild auf dem Zebrastreifen zu tanzen.Die weit geschnittenen Röcke der Tänzerinnen fliegen, wie einst die Petticoats der Mädchen in den 50er und 60er Jahren. Einer der Tänzer erinnert mit seiner dunkelbraunen Minitolle, seinem Hüftschwung und seinen Posen an John Travolta. Sie kommen immer näher und belagern sogar Jan Adams Auto. Der junge Mann bleibt tiefenentspannt, schaut dem ungewohnten Treiben auf dem Zebrastreifen zu und lächelt. Indessen eilt Einweiser Jürgen Schacherer zu dem jungen Fahrer und erklärt ihm die Aktion. Adam unterschreibt bei ihm auf einem Papier und gibt damit sein Einverständnis, gefilmt zu werden. Und schon eilt Niki Prümm, der zweite Kameramann, zu ihm und hält seine Kamera in den Innenraum des PKW. Auch Klaus Wick von der Wicks Film Production nimmt ihn von vorne auf, während Hermann Spanier mit seinem dröhnenden Quadrocopter die Szenerie aus der Vogelperspektive einfängt. Adam bleibt weiterhin relaxt und erklärt: "Ich kenne die ja alle gut. Es gefällt mir auch, was die da machen."Nicht alle verhalten sich an diesem Tag so wie Jan Adam. Eine in einem Dienstfahrzeug sitzende, sichtlich gestresste Frau wird von Einweiser Schacherer, dem Mann mit der gelben Warnweste, weitergeleitet. Etwas später tauchen zwei Feuerwehrautos auf. Die Feuerwehrmänner verfolgen die ungewöhnliche Aktion mit wohlwollenden Blicken und schalten sogar, extra für den Videoclip, ihr Blaulicht an.Weiter geht es, der nächste Gig, so nennt Wick fachmännisch einen kleinen Videoclip, muss schließlich in den Kasten. Ein Polizeifahrzeug nähert sich dem aufgeklebten Zebrastreifen. Zuerst sind die zwei Beamten eher misstrauisch und wortkarg. Als dann aber eine der Tänzerinnen sie bittet, auf dem Rückweg noch mal vorbei kommen, hellen sich die Mienen auf. Sie halten ihr Versprechen, kehren nach einer kurzen Zeit zurück und betrachten interessiert das Spektakel: Da tänzelt ein junges, verliebtes Paar, wie einst Johnny (Patrick Swayze) und sein Baby (Jennifer Grey) auf "Time of your life", einen Ohrwurm aus "Dirty Dancing". Es sind Michael Karau und seine Partnerin Mascha Hoff. Natürlich darf auch bei ihnen die berühmte Hebefigur nicht fehlen. Anstatt seine Partnerin zu heben, stemmt Karau aber seine dreijährige Tochter Mia in die Höhe, die es sichtlich genießt.Und immer ganz vorne mit dabei ist Klaus Wick, der erste Kameramann des Teams. Er bereichert mit seinen Kollegen schon seit fünf Jahren durch seine unermüdliche Arbeit an der Kamera und am Rechner die Weinprobe des Feller Markts mit außergewöhnlichen und originellen Videos.An diesem zweiten Drehtag werden noch mehrere Szenen gedreht. Welche das sind - darf aber nicht verraten werden. "Die gedrehten Szenen werden dann am Feller Markt (15. bis 19. September) während der Weinprobe am Freitag gezeigt", sagt Hermann Spanier von der Feller Markt UG, einer eigens für das Traditionsfest gegründeten Unternehmensgesellschaft. Er ergänzt: "Vor fünf Jahren haben wir einen Neuanfang für die jüngere Generation gewagt. Wir brauchten dringend frischen Wind für unsere Weinfeste. Da sind wir auf die Idee mit den Videoclips gekommen. Stolz sagt er: "Wir Feller sind die Ersten, die so was gemacht haben." Carina Kronz, die 27 Jahre junge Geschäftsführerin der Feller Markt UG, wirft ein: "Wir sind ein Superteam und sind mit viel Herzblut dabei. Bei der Weinprobe ist immer sehr viel los, da tanzen die Leute auch auf den Tischen." In diesem Jahr dann vielleicht auch wie John Travolta.