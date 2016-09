Wer wird neue Mosel-Queen? Drei junge Damen bewerben sich um die silberne Krone des Anbaugebiets

Trier. Vor gut einem Jahr war es Lena Endesfelder aus Mehring, die sich gegen vier Mitbewerberinnen durchsetzte und zur Weinkönigin des Anbaugebiets Mosel gewählt wurde (der TV berichtete).Am heutigen Freitag wollen es ihr drei junge Damen gleichtun: die amtierende Saar-Obermosel-Weinkönigin Sarah Schmitt (20), die Weinprinzessin der Römischen Weinstraße, Lisa Schmitt (21) aus Leiwen und die 23-jährige Anna-Maria Dehen, Winzertochter aus dem Örtchen Müden (Kreis Cochem-Zell).

Rede aus dem Stegreif

Der heutige Wahltag ist zweigeteilt. Zunächst stellen sich die drei Kandidatinnen am Nachmittag den Fachfragen einer Jury aus Wein- und Tourismusfachleuten sowie Medienvertretern. Um 19.30 Uhr startet in der Trierer Europahalle ein Bühnenprogramm vor Publikum. Unter anderem müssen die Kandidatinnen eine Rede aus dem Stegreif halten - mit vorgegebenen Wörtern als Gerüst. Bei dieser Aufgabe hatte Lena Endesfelder, die sich Ende September in Mainz um das Amt der Deutschen Weinkönigin bewirbt, im vergangenen Jahr grandios gepunktet: Die von Lena ad hoc ersonnene Story um Wolfgang Schäuble, Ouzo und Elbling entfachte Jubelstürme beim Publikum.ist das fünftgrößte der 13 deutschen Qualitätsweinanbaugebiete. Es ist geprägt vom Weißwein (90,5 Prozent). Weitere Daten und Fakten:8814 Hektaretwa 3660 (2015)2,4 Hektar (Tendenz: Zahl der kleinen Betriebe geht zurück, die Zahl der Betriebe mit mehr als fünf Hektar Fläche nimmt zu)795 000 Hektoliter Wein (im Jahr 2015)61,1 Prozent Riesling, zwölf Prozent Müller-Thurgau, 5,9 Prozent Elbling, 4,4 Prozent Blauer Spätburgunder, 3,6 Prozent Weißer Burgunder, 3,5 Prozent Dornfelder, 2,9 Prozent Kerner.70 bis 75 Prozent der Produktion gehen ins Inland, davon 46,5 an den Lebensmitteleinzelhandel, der Rest ist Direktvermarktung ab Hof oder Versand sowie Fachhandel/Gastronomie. alf