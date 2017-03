Zu langsam: Mit 20 Kilometer pro Stunde auf der A 602 - Polizei stoppt Bagger

Foto: Florian Blaes

(Kenn/Trier) Da haben am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr viele Verkehrsteilnehmer auf der A 602 nicht schlecht gestaunt. Ein Bagger ist in Kenn auf die Autobahn aufgefahren und schön langsam mit unter 20 Kilometern pro Stunde in Richtung Trier getuckert. Die Polizei stoppte den Fahrer am Verteilerkreis in Trier.