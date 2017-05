Ersten Informationen zufolge kam es zu dem Unfall als ein von der A 602 kommender Autofahrer beim Abbiegen auf die Landstraße 145 in Richtung Schweich einen Mopedfahrer übersehen hatte. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der Fahrer des Mopeds schwer verletzt wurde. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.



Der Autofahrer zog sich ersten Informationen zufolge leichte Verletzungen zu und wurde am Unfallort ambulant behandelt. Der Landstraße 145 ist zur Zeit noch gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kommen kann.