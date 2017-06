Fünf Menschen bei Brand in Schleich verletzt

Foto: Florian Blaes

(Schleich) Zu einem vermeintlichen Gebäudebrand ist die Feuerwehr am Sonntagnachmittag gegen 15.10 Uhr in die Kapellenstraße nach Schleich (Trier- Saarburg) gerufen worden. Unter Atemschutz drangen die Einsatzkräfte in das Wohnhaus ein und fanden in der Küche eine brennende Spülmaschine vor.