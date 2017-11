Arbeitsmarkt: Die besten Zahlen seit 25 Jahren

Die kräftige Herbstbelebung im Oktober hat sogar Arbeitsmarktexperten überrascht. Bundesweit ist kein Ende des Jobaufschwungs in Sicht: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Oktober erstmals seit der Wiedervereinigung unter die 2,4-Millionen-Marke gerutscht. In Trier ist die Lage unverändert gut. Die Arbeitslosigkeit ist weiter rückläufig. Mit 9362 arbeitslosen Menschen ist die Zahl der Arbeitslosen verglichen mit dem Vormonat nochmals um 374 Betroffene zurückgegangen. Die Quote sank leicht von 3,4 auf 3,3 Prozent.Verglichen mit dem Vorjahr wird der Rückgang der Arbeitslosigkeit noch deutlicher; im Oktober 2016 waren 1120 mehr Arbeitslose gemeldet als momentan. Besonders erfreulich ist für den Chef der Arbeitsagentur Trier, Heribert Wilhelmi, dass die Entwicklung alle Bereiche erfasst.„Im Herbst ist die Arbeitslosigkeit meist rückläufig, da viele junge Menschen, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben, einen Job als Fachkraft finden und die Auftragsl age der Unternehmen meist gut ist. Das wurde auch im Oktober wieder deutlich, da 202 Arbeitslose unter 25 Jahren weniger gemeldet waren als im September.“Daneben profitieren aber auch andere Personengruppen, wie die Langzeitarbeitslosen. „Im aktuellen Monat haben wir insgesamt 381 Langzeitarbeitslose weniger registriert als noch im Oktober 2016“, sagt Heribert Wilhelmi.Langzeitarbeitslosigkeit bezeichnet dabei eine Dauer der Arbeitslosigkeit von zwölf Monaten oder mehr. „Besonders freut mich, dass auch im Bereich des SGB II verglichen mit dem Vorjahr die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 331 Personen gesunken ist. Also bei Personen, die von den regionalen Jobcentern betreut wurden. Daran wird deutlich, dass auch Arbeitslose, die sich oft schwer tun wieder eine Arbeitsstelle zu finden, von den positiven Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt profitieren.“Denn die regionale Wirtschaft sucht händeringend Kräfte. Der hohe Bedarf der regionalen Unternehmen an qualifiziertem Personal ist weiter ungebrochen, wie ein Blick auf diese Zahlen zeigt: Im Oktober bieten die Unternehmen in der Region noch 5324 offene Stellen an, die zu besetzen wären. Das sind knapp 600 offene Stellen mehr als noch im Vorjahr.Damit trägt die Region Trier auch zur positiven Entwicklung in Rheinland-Pfalz bei: Erstmals seit einem Vierteljahrhundert ist die Arbeitslosenzahl im Land unter 100.000 gesunken. Im Oktober hatten 98.325 Männer und Frauen keine Stelle, das waren 2495 oder 2,5 Prozent weniger als im September, wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte die Zahl noch um 7197 oder 6,8 Prozent höher gelegen.„Die sehr gute Beschäftigungsentwicklung im Land und die steten Meldungen offener Stellen trugen dazu bei, dass die Zahl der Arbeitslosen wieder deutlich gesunken ist“, sagte die Chefin der zuständigen Regionaldirektion der Agentur, Heidrun Schulz.Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung lag im August – so die aktuellsten Daten – mit rund 1.406.900 Beschäftigten um 2,3 Prozent über dem Vorjahresniveau.