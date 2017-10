Messe für Berufsanfänger in Trier: Die Chance auf 1000 Euro und einen Ausbildungsplatz

Extra: DIESE FIRMEN BIETEN AUSBILDUNGSPLÄTZE AN

Trier Die Messe "Dein Tag, Deine Chance - Ausbildung jetzt!" steigt am Freitag, 20. Oktober, im Tagungszentrum der Industrie- und Handelskammer (IHK) in der Herzogenbuscherstraße. Bereits zum elften Mal laden die Handwerkskammer Trier, die Arbeitsagentur Trier, der Trierische Volksfreund und die IHK gemeinsam zu dieser Ausbildungsmesse ein.Und nun sind die Jugendlichen und ihre Eltern gefragt. Die 65 regionalen Unternehmen präsentieren die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten in der Region: Industrie, Handwerk, Handel, Verwaltung und Dienstleistungsberufe (siehe Info) sind im Angebot.Jugendliche, die noch auf Ausbildungsplatzsuche sind oder im kommenden Jahr eine Lehre angehen wollen, sollten die Chance nutzen. Am besten bereiten sie eine Bewerbungsmappe oder einen kleinen Flyer mit persönlichen Daten vor.Die Unterlagen helfen, leichter eine Praktikumsstelle oder gar eine Lehrstelle zu erhaschen. Drei Stunden lang können sich Jugendliche und Eltern an den Ständen der Unternehmen informieren, beraten lassen und vorstellen.Von 15 bis 16 Uhr haben sie zudem Gelegenheit am Speed-Dating teilzunehmen. Im Fünf-Minuten-Takt können sich Bewerber bei Betrieben vorstellen. Das kleine Bewerbungsgespräch ist eine gute Übung für spätere Vorstellungen. Um ab 15 Uhr am Speed-Dating teilnehmen zu können, müssen die Jugendlichen einen Termin blocken. Gesprächstermine für das Speed-Dating sind bereits im Eingangsbereich des Tagungszentrums auf einem Tableau festgehalten, so dass sich die Jugendlichen lediglich einen passenden Termin heraussuchen müssen. Zudem vergeben auch die teilnehmenden Betriebe noch weitere Termin direkt an ihren Ständen."Die Unternehmen aus allen Sparten des Handwerks freuen sich beim Speed-Dating darauf, junge Leute kennenzulernen. Denn es gibt nicht nur zahlreiche freie Ausbildungsstellen im Handwerk, sondern auch jede Menge Praktika. Die erleichtern es den Jugendlichen, in einen Betrieb hineinzuschnuppern und die Berufswelt zu entdecken", weiß Petra Kollemann von der HWK Trier. Unter den Teilnehmern werden außerdem 1000 Euro verlost. Fehlen nur noch ein ansprechendes Outfit, ein paar Fragen und ein wenig Mut.Ulrich Schneider, Geschäftsführer Ausbildung bei der IHK: "Das Speed-Dating ist eine gute Gelegenheit für junge Leute, Bewerbungssituationen zu testen und sich erstmals vor potenziellen Personalchefs zu beweisen. Das bringt vor allem Routine und Selbstsicherheit in der Rolle des neuen Azubi."Unter anderen sind diese Firmen bei der Messe dabei: Brillux, Franz Lehnen, Deutsche Telekom, L. Elenz, Bundeswehr, Bausparkasse Schwäbisch Hall, Aldi, Theo Steil GmbH Schrott- und Metallgroßhandel Trier, Hase Kaminofenbau, Der Ernzerhof, Elektro-Kältebau Moersch GmbH, Krämer-Druck, Kerstin Ritter Hörgeräte, Flach GmbH, Deutsche Bahn, Deichmann, ESS Elektromotoren Service Sierleja, Hees & Peters, Luxembourg Investement Solutions, Suki.international GmbH, Pro Musik Trier, LB Produktion, Kuehne & Nagel, Brohl Wellpappe, Wilh. F. Schmitz , Scholtes - Fliesen & Sanitär, creatio GmbH (Seniorenresidenz St. Andreas u. St. Martin), TMS Metall- und Stahlbau, Tarkett, A Eins IT GmbH, Vitas ClinicTrier, GKN Driveline Trier, dm-drogerie markt, TS Verbindungsteile GmbH / Gräf Maschinenbau GmbH, IT-Haus Föhren, Pedax, Leyendecker Holzland, Siegenia Aubi, alta4, Unilux, Hase Blechverarbeitung, Alwitra, Hellmann Worldwide Logistics, IHK, HWK, Arbeitsagentur und TV. Die weiteren angemeldeten Firmen bei der Messe und Infos unter: