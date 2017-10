62-jähriger Mann aus Landscheid vermisst

Der Mann werde seit Sonntagmorgen vermisst. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei wurde der 62-jährige Gerd Mecklenburg gegen 11.20 Uhr zuletzt im Seniorenheim gesehen. Seit 14 Uhr läuft eine Fahndung nach dem Mann, an der mittlerweile über 100 Einsatzkräfte der Rettungsdienste und der Polizei beteiligt sind. Darunter auch Suchhunde und ein Polizeihubschrauber.



Der Vermisste ist etwa 168 cm groß und wiegt 62 Kilo. Er war zuletzt bekleidet mit einer dicken, roten Jacke, einem hell-dunkel gestreiften Pulli, schwarzen Schuhen und einer dunkelblauen Schlafanzughose. Der Vermisste ist orientierungslos und könnte möglicherweise in Richtung Speicher unterwegs sein.



Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Wittlich, Telefon 06571/926-0.