Wie in einem Action-Film: Laut Kriminalpolizei Wittlich haben die Täter den gleichen Supermarkt in Wittlich überfallen wie vergangene Woche . Mit zwei Fahrzeugen versuchten sie wohl am Mittwoch gegen 1.40 Uhr an den Geldausgabeautomaten zu gelangen. Dabei fuhren sie wohl in den Eingangsbereich des Supermarkts in der Römerstraße und rammten dann den Automaten, um die Verankerung in der Wand zu lockern.Schließlich rissen die Täter den Geldautomaten aus der Wand und nahmen ihn mit. Allerdings wurden sie während ihrer Flucht von der Polizei ertappt.Die Täter flohen laut Kripo zu Fuß. Es handelt sich um mindestens drei Verdächtige, die versuchen könnten, per Anhalter mitgenommen zu werden.Aus diesem Grund wurden die Verkehrsteilnehmer gebeten, im Raum Wittlich keine Anhalter mitzunehmen.