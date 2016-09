Amtsgericht Wittlich verurteilt notorischen Täter zu Haftstrafe und Entziehungskur

In Daun ist der 35-jährige als Störenfried stadtbekannt. Wegen einer Vielzahl von Trunkenheitsdelikten, Beleidigungen, auch gegen Polizeibeamte, wegen Sachbeschädigungen, Diebstahl und Nötigungen ist er am Donnerstag nach sechs Prozesstagen am Amtsgericht Wittlich zu einer Gesamtstrafe von zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Hermann-Josef Weber ordnete zudem an, dass der Mann zunächst in eine geschlossene Entziehungsklinik eingewiesen wird.



Immer wieder hatte der Angeklagte in den vergangenen Jahren im angetrunkenen Zustand Straftaten begangen. Der Sachverständige Gutachter bescheinigte ihm eine veränderte Persönlichkeitsstruktur nach Alkoholkonsum. Das Gericht sah deshalb für die Tatzeiten eine eingeschränkte Schuldfähigkeit für gegeben. Weil aber bereits zwei Verurteilungen vor dem Amtsgericht Daun erfolgt waren, addierte sich die nun wirksame Strafe von einem Jahr und sechs Monaten daraus mit einer Strafe von einem Jahr und drei Monaten aus neuen Vergehen zu dem Gesamtstrafmaß.



Die Gericht ieht es insbesondere als erwiesen an, dass der Mann, der aus der Türkei stammt, seine Ex-Frau und den gemeinsamen Sohn mit dem Tode bedrohte und mehrfach gegen die gerichtliche Auflage verstieß, sich von Ihr fernzuhalten. Zudem hat der Mann mehrfach Polizisten beleidigt und Widerstand gegen Festnahmen geleistet.



Die Unterbringung in einer geschlossenen Erziehungsanstalt sei deshalb notwendig, weil der Mann es nicht von alleine schaffe, vom Alkohol loszukommen. "Andernfalls besteht derzeit die Gefahr weiterer Straftaten."