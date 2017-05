Als Beamte der Polizeiinspektion Wittlich am Samstag gegen 8 Uhr, einen Klein-LKW mit Bochumer Kennzeichen auf der A1 kontrollierten, bemerkten sie im Laderaum Cannabisgeruch. Sie fanden aber kein Cannabis, so dass Diensthundeführer und Zoll hinzugezogen wurden. Es stellte sich heraus, dass zwischen Fahrerkabine und Laderaum eine zweite Wand eingebaut war. Dort waren rund 50 Kilogramm Marihuana. Der Fahrer des LKW wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann, der als Kurier fungierte, wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.