Auf der Suche nach dem Frühling

Frühlingsanfang war bereits am 1. März, der astronomische ist am 20. März. Aber ist er denn wirklich schon da, der Frühling? Oder ist er spät dran?Die Allergiker können sich freuen, denn bei Regen ist der Pollenflug weniger stark. Aber auch sonst sind im März eher weniger Pollen in der Luft und noch lang nicht alle Frühlingsblüher machen so früh im Jahr den Allergikern das Leben zur Hölle. Doch sollten es schon deutlich mehr sein als im FebruarDer Pollenflug in Wittlich hält sich bisher allerdings eher zurück.Am Märzanfang mussten sich alle noch mit Mütze, Schirm und dicker Jacke wappnen, wenn sie das Haus verlassen haben. Die Wittlicher Innenstadt ist eher leer- die Leute beeilen sich in die warmen Geschäfte zu kommen, wenn sie was zu erledigen hatten. Bummeln geht man nur an den schönen Tagen, wie wir sie jetzt haben. Aber ist es dieses Jahr denn kälter als normalerweise im Frühling?Es scheint als könnte man die Winterjacke bald einmotten. Warum hat man dann noch so oft das Gefühl, dass der Frühling noch gar nicht richtig da ist? Sollte man sich statt der Winterjacke vielleicht die Regenjacke griffbereit an die Garderobe hängen?Sonnentage haben wir dieses Jahr im Februar mehr, Regentage weniger als vergangenes Jahr im Februar. Trotzdem haben viele Menschen den Eindruck der Frühling wäre noch gar nicht richtig da und das Wetter schlechter als sonst. Gibt es vielleicht kein typisches Frühlingsbild bisher? Welche Blumen müssten den schon sprießen oder blühen? Wüssten sie das? HIER GEHT ES ZUM FRÜHLINGSQUIZZ Und haben sie die Frühlingsblumen bisher schon entdeckt? Ein paar sind auf jeden Fall schon zu sehen, wenn man sich draußen umschaut. Und auch sonst gibt es schon das ein oder andere Anzeichen für den Frühling. Wenn man in Wittlich fragt, verraten einem verschiedene Leute, woran sie merken, dass der Frühling schon da ist.Aber auch außerhalb von Wittlich ist der Frühling schon zu finden. In Müllers Heimcenter in Morbach macht sich der Frühling mitunter durch das Umräumen der Regale bemerkbar. „Im Frühling verkaufen wir wieder mehr Gartengeräte und –Möbel, Rasenmäher und Außenfarben oder Holzlasuren“, sagt Kurt Müllers. Außerdem werde auch mit den Saisonartikeln, wie eben Rasenmäher und auch Strandkörbe, im Schaufenster dekoriert. Dazu gebe es noch eine Fläche, die für Hochzeiten dekoriert wird- mit Hochzeitsdekoration und Geschenkartikeln. Müllers erklärt: „Im Frühling wird wieder mehr geheiratet“. Die Grillsaison fange jetzt auch wieder an, auch wenn im Winter Grillen mittlerweile auch ein Thema wäre, im Frühling würden mehr Grille gekauft und deswegen werde auch die Fläche mit den Geräten vergrößert.Auch außerhalb des Wittlicher Waldgebiet macht sich der Frühling bemerkbar- auch das Hunsrückhaus bietet im Frühling kostenlose Wanderungen durch den Wald an. Bei Frühlingsgeschichten und –gedichten wird auch hier nochmal genau hingeschaut, woran man merkt, dass es Frühling wird. Aber auch außerhalb des Waldes findet sich im Hunsrück der Frühling. Ein Frühlings- und Ostermarkt am Hunsrückhaus weckt mit frühlingshaftem Treiben am Sonntag, 19. März, aus dem Winterschlaf.Im Mosel-Gäste-Zentrum in Bernkastel-Kues macht der Frühling auch auf sich aufmerksam. „Das Leben kehrt nach draußen zurück“, erzählt Jörg Lautwein. Im Frühling werde die Außengastronomie wieder belebt. Die Gastronomiebetriebe stellen die Stühle raus und die Terassen füllen sich. Zudem würde die Menschen auch wieder Outdooraktivitäten wie Fahrrad fahren oder Wandern nachgehen. Auch Gleitschirmflieger, die wieder in der Luft zu sehen seien, seien ein Zeichen für den Frühlingsbeginn. Ein bestimmtes Datum, ab dem das zu bemerken sei, gäbe es nicht- das sei vom Wetter abhängig. „Sobald das Wetter gut ist, beleben die Leute wieder die Straßen.“, sagt Lautwein.Der Schifffahrtsbetrieb Kolb beginnt mit den Fahrten zum Frühling am 1. April. Ab dann fahren sie wieder die üblichen Routen und bieten zu Muttertag, 14. Mai, auch wieder die Muttertagsbrunchfahrt an. Den Frühling bemerke man bei Ihnen daran, dass die Nilgänse ihre Küken bekommen, mit ihnen am Ufer herumlaufen und schwimmen. Den Frühling zu finden ist also gar nicht so schwierig, wenn man genau hinschaut. Braucht es also nur noch in unseren Köpfen anzukommen, dass der Frühling da ist.Den Frühling zu finden, ist also gar nicht so schwierig, wenn man genau hinschaut. Braucht es also nur noch in unseren Köpfen anzukommen, dass der Frühling da ist.