Ein in Richtung Niederkail fahrender 20-Jähriger war mit seinem VW Polo in einer leichten Rechtskurve aufgrund zu hoher Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geraten. Hier kollidierte sein Wagen trotz Vollbremsung frontal mit einem entgegenkommenden Toyota. Durch starken Aufprall wurden an beiden Fahrzeugen die linken Vorderräder abgerissen, so die Polizei.



Zwei der insgesamt drei Insassen des VW Polo wurden schwer, eine Person wurde leicht verletzt. Die beiden Insassen des Toyotas erlitten teils schwere Verletzungen. Die Verletzten wurden vom DRK in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz waren die Feuerwehr Salmtal, Freiwillige Feuerwehr Binsfeld, das DRK mit Notarzt und die Polizei Wittlich.