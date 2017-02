Zwei Unbekannte sollen laut Polizei in Manderscheid um kurz vor 1 Uhr Rollläden und Fensterscheiben an einem Wohnhaus in der Burgstraße beschädigt und ausländerfeindliche Parolen und Bedrohungen gerufen haben. Teilweise ist die Glasscheibe der Fenster zersplittert. In der betroffenen Wohnung des Mehrfamilienhauses wohnen Zuwanderer.



Nach den Ermittlungen der Polizei Wittlich stehen zwei junge Männer aus aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land im Verdacht, die Straftaten begangen zu haben. Sie räumten die Vorwürfe in ihren Vernehmungen teilweise ein.