Auto brennt in Klausen vollständig aus - hoher Sachschaden

Foto: Florian Blaes

(Klausen) In Klausen ist am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr in der Straße Kreuzwingert ein Auto ausgebrannt. Als die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Auto bereits in Flammen. Unter Atemschutz begannen umgehend die Löscharbeiten mit Wasser und Schaum. Bereits nach kurzer Zeit war das Feuer unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten zogen sich jedoch wegen der starken Hitzeentwicklung noch über eine Stunde hin.