Ein Autofahrer war von der B50neu in Richtung Saarbrücken unterwegs. Sein Wagen prallte aus bislang ungeklärten Gründen auf den Anhänger eines Fahrzeugs des Landesbetriebs für Mobilität (LBM), das den Verkehr an einer Tagesbaustelle leiten sollte.



Fahrer und Beifahrer wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu Behinderungen. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Salmtal das Rote Kreuz und die Polizei.