Nach Angaben der Autobahnpolizei Schweich fuhr ein Auto kurz vor 16 Uhr „bei langsamer Geschwindigkeit“ auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen auf.



Verletzte habe es keine gegeben. Da einer der Fahrer über Schwindel klagte, sei aber vorsichtshalber ein Rettungswagen an die Unfallstelle gerufen worden.



Der Unfall ereignete sich in der Baustelle, in der derzeit ohnehin nur eine Spur frei ist. Kurzzeitig musste diese gesperrt werden, nach etwa einer halben Stunde sei der Verkehr aber wieder geflossen.