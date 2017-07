Autobahnen 1 und 60: Ein Geisterfahrer, ein Stau und ein verlorenes Zelt

(HD) Die Autobahnpolizei Schweich hatte am Montagvormittag einiges zu tun.

Auf der Bundesautobahn A60 in Höhe der Anschlussstelle Wittlich-West in Fahrtrichtung Autobahnkreuz Wittlich ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw.

Der Fahrer eines braunen Skoda Octavia Scout fuhr an der Anschlussstelle Wittlich-West auf die Autobahn auf und wechselte unverzüglich von dem Beschleunigungsstreifen auf den linken Fahrstreifen, um einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lastwagen zu überholen. Dabei missachtete er den Vorrang eines weiteren Autos, das auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Der Fahrer dieses Wagens musste stark abbremsen, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Dabei geriet er ins Schleudern, wodurch er die Kontrolle über sein Auto verlor und anschließend mit dem Lkw auf dem rechten Fahrstreifen kollidierte.

Der Fahrer des braunen Skoda Octavia Scout fuhr einfach weiter, weshalb gegen ihn ein Verfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet wurde.

Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere Personen, die Angaben zu dem flüchtigen braunen Skoda Octavia machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Schweich, Telefon 06502/91650, in Verbindung zu setzen.



Ebenfalls für Aufruhr an diesem Morgen sorgte auf der Autobahn zwischen Klausen und Wittlich ein verlorenes Zelt, dessen Einzelteile auf der Fahrbahn lagen. Die Autos von zwei Personen wurden durch auf der Fahrbahn liegende Zeltteile beschädigt. Es handelte sich hierbei zum einen um einen 56-jährigen Mann aus den Niederlanden und zum anderen um eine 52-jährige Frau aus der Region. Beim Fahrzeug des Mannes wurde der Unterboden beschädigt. Die Frau gab an, dass sie zuerst noch dem auf dem Mittelstreifen befindlichen Zelt ausweichen konnte, dann jedoch in einen Hering fuhr, der auf der Fahrbahn lag. Dieser bohrte sich in einen Reifen ihres Fahrzeuges.

Auch Zeugen dieser Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich, Telefon 06502/91650, zu melden.



Zuvor war die Polizei telefonisch über einen Geisterfahrer informiert worden, der auf der Autobahn zwischen dem Kreuz Wittlich und dem Kreuz Moseltal unterwegs war. Es war bezüglich dieses Vorfalls jedoch die einzige Meldung an die Autobahnpolizei, wodurch die Polizei davon ausgeht, dass die Situation vom Geisterfahrer selbst schnell erkannt wurde.



Aufgrund von Brückenarbeiten kam es in der Nähe von Hasborn in Richtung Wittlich zu einem Stau, der sich aufgrund der Einengung der Fahrbahn in Richtung Wittlich nicht zeitnah auflöste.