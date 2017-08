Autofahrer verursacht Unfall auf der A1 bei Wittlich - Ein leicht Verletzter

Nach ersten Informationen der Polizei ist ein Autofahrer auf der A1 bei Riverich in Richtung Wittlich mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geraten und überschlug sich. Der Fahrer wurde leicht verletzt.



Ein von hinten kommendes Auto schaffte es nicht rechtzeitig abzubremsen und landete im Straßengraben. Über die genaue Höhe des Sachschadens an den beiden Fahrzeugen ist bislang nichts bekannt.



Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Auf der Strecke Richtung Wittlich entstand ein etwa acht Kilometer langer Rückstau bis Schweich. Zurzeit meldet die Polizei, dass sich der Verkehr langsam wieder normalisiert.



Im Einsatz vor Ort war neben der Autobahnpolizei Schweich auch ein Rettungshubschrauber.