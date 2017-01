Autos stoßen bei Sehlem zusammen: Drei Menschen ins Krankenhaus gebracht

Die Personen seien leicht verletzt worden, so die Polizei. Gegen 17.30 Uhr war ein 38-jähriger Autofahrer von Hetzerath kommend Richtung Salmtal unterwegs, als er auf Höhe des Industriegebiets Sehlem wenden wollte. Er bog dafür an der Einmündung zum Industriegebiet Sehlem zunächst nach links in dieses ab, um nach der dortigen Verkehrsinsel zu wenden, und dann wieder nach rechts auf die L 141 in Richtung Hetzerath.



Dabei habe der Autofahrer die Vorfahrt eines aus Salmtal herannahenden Fahrzeugs missachtet, so die Polizei. Beide Autos stießen zusammen. Der Sachschaden betrage etwa 17.000 Euro, die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben dem 38-Jährigen sei auch die 50-jährige Fahrerin sowie ihr Beifahrer zur Untersuchung in ein Krankenhaus geb racht worden. Im Einsatz waren das DRK, die Feuerwehren Salmtal und Sehlem, sowie die Polizei Wittlich.