Besondere Hochzeitsjubiläen in Wittlich: Zwei Paare und 130 Jahre Ehe

Als sie an ihrem Hochzeitstag 1952 aus der Kirche traten, hat es geschneit. Ganz leicht und fein. Anni Thiel erinnert sich: „Das war so kalt, wisst ihr noch?“ Maria Schröder kann sich auch noch gut daran erinnern und sagt: „Es war sehr kalt, aber auch sehr feierlich.“ Am 18. November 1952 wurden sie kirchlich in Altrich getraut. Zu viert. Zwei Paare. Unüblich war eine solche doppelte Hochzeit zu der damaligen Zeit nicht. Auch zwei Wochen vor ihnen feierten gleich zwei Paare in Altrich eine Doppelhochzeit. Zusammen zu heiraten, hatte außerdem einen ganz praktischen Nutzen: „Das war damals eine gute Lösung, weil es dann auch einfach günstiger war“, sagt Arthur Schröder. Der 89-jährige ist mit Maria Schröder verheiratet, der Schwester von Herbert Thiel.



Der ehemalige Malermeister Thiel hat Anni Thiel, geborene Kraemer, 1952 nach dreieinhalb Jahren Beziehung das Ja-Wort gegeben. Die Schröders waren eineinhalb Jahre zusammen, ehe sie sich trauten. Dieses Jahr sind sie 65 Jahre verheiratet und feiern ihre eiserne Hochzeit. Die standesamtliche Trauung wurde einen Tag vor der kirchlichen Trauung getrennt abgehalten, die kirchliche Hochzeit in der Altricher Kirche dann zusammen. Gefeiert haben sie mit Familie und Freunden in dem Elternhaus von Herbert Thiel in Altrich, in dem er auch heute noch wohnt. Nach der Hochzeit ist seine Frau Anni aus Wittlich zu ihm gezogen. Maria Schröder, geborene Thiel, ist wiederum zu Arthur Schröder nach Wittlich gezogen. „Wir haben sozusagen getauscht“, sagt Maria Schröder und lacht.



Durch die Jahre haben sie einige Schicksalsschläge erlitten, das hat aber auch zusammengeschweißt. „Ich habe meine Frau vor 66 Jahren kennen- und lieben gelernt. Und das bis heute“, sagt Arthur Schröder und lächelt.

Kennengelernt haben sich beide Paare jeweils durch die Berufe der Ehemänner. Herbert Thiel war Malermeister und arbeitete mit der Firma in dem Gymnasium, in dem der Vater von Anni Thiel Hausmeister war. Das war zu einer Zeit, in der Wittlich ausgebombt war und wieder aufgebaut wurde, erzählt Anni Thiel. Arthur Schröder ist gelernter Schreiner. Als Geselle habe er an einer Vertäfelung mitgearbeitet und seine jetzige Frau mit Spänen geärgert. Dabei seien die Funken übergesprungen. Heute haben sie zwei Kinder, einen Enkel und einen Schrebergarten. „Der Garten war immer schon ein toller Ausgleich zur Arbeit. Früher hatten wir ein riesiges Wochenendgrundstück, jetzt den Garten. Das macht mir immer noch große Freude“, erzählt Arthur Schröder. Herbert Thiel und seine Frau Anni haben sechs Kinder und zehn Enkel. „Unterhaltung und die Leute zum Lachen bringen, ihnen eine tolle Zeit bereiten, das hat mir schon immer Spaß gemacht“, erzählt Thiel.



Eine lustige Zeit haben sie zusammen, zu viert. Es werden Witze erzählt und gelacht. Sie verreisten auch zusammen. So etwa zum 40. Hochzeitstag. Damals ging es gemeinsam in den Schwarzwald. Dieses Jahr wird an ihrem großen Tag in der Altricher Kirche eine feierliche Messe abgehalten. Die eiserne Hochzeit wird anschließend im Pfarrheim, mit Freunden und der Familie gefeiert.



Info



Die runden Jubiläen des Hochzeitstages



....Ein Jahr: Baumwollhochzeit

Fünf Jahre: Holzhochzeit

Zehn Jahre: Rosenhochzeit

15 Jahre: Kristallhochzeit

20 Jahre: Porzellanhochzeit

25 Jahre: Silberhochzeit

30 Jahre: Perlenhochzeit

35 Jahre: Leinenhochzeit

40 Jahre: Rubinhochzeit

45 Jahre: Messinghochzeit

50 Jahre: Goldhochzeit

55 Jahre: Juwelenhochzeit

60 Jahre: Diamanthochzeit

65 Jahre: Eisenhochzeit

70 Jahre: Gnadenhochzeit

75 Jahre: Kronjuwelenhochzeit





JUBILÄEN IM JAHR 2017

Verbandsgemeinde Wittlich-Land Goldene Hochzeiten: 99, Diamantene Hochzeiten: 23, Eiserne Hochzeiten: sechs.

Stadt Wittlich Goldene Hochzeiten: 50, Diamantene Hochzeiten: 18, Eiserne Hochzeiten: vier.