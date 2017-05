Besucherin in Binsfelder Diskothek mit Glas geschlagen

Nach Angaben der Polizei wurde die 20-Jährige am Kopf verletzt.



Zeugenaussagen zufolge soll der Mann zwischen 25 und 30 Jahre alt und sehr kräftig gebaut sein. Die Polizei spricht außerdem von einem südländischen Aussehen.



Zur Tatzeit soll der mutmaßliche Täter ein blaues Hemd mit langen Ärmeln getragen haben. Die Polizei geht aber davon aus, dass er später die Kleidung wechselte, um nicht aufzufallen.



Das mutmaßliche Opfer sucht unterdessen in dem sozialen Netzwerk Facebook selbst nach Hinweisen, die zur Ergreifung des Mannes führen. Ihrer Schilderung nach schlug der Mann ihr mehrmals mit einem Cognac-Glas ins Gesicht. Später soll er das Hemd nach der Tat mit einem Freund getauscht haben.



Außerdem seien die Kameras im Außenbereich der Kajüte in der Nacht wegen eines Serverfehlers ausgeschaltet gewesen. Deshalb könne man dem Mann nicht nachweisen, überhaupt in der Disko gewesen zu sein. Die Polizei will das derzeit nicht bestätigen, das sei Sache der Ermittlungen.



Die Polizeiinspektion Wittlich bittet um Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 06571/9260 oder an piwittlich@polizei.rlp.de