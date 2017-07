Betrügerische Mails oder Anrufe: Polizei warnt vor falschen Firmenchefs

In den vergangenen Tagen haben wieder mehrere Unternehmen aus der Region Trier, Wittlich und Idar-Oberstein Anzeigen erstattet, weil Unbekannte versucht haben, hohe Überweisungen zu veranlassen, warnt die Polizei.Die Fälle: So wollten die Täter von einem Trierer Unternehmen am 25. Juli knapp eine Million Euro erbeuten. Einen Tag später versuchten sie es bei einem anderen Unternehmen mit einem vierstelligen Betrag.Eine Firma aus der Eifel sollte rund 900 000 Euro überweisen, ein Hunsrücker Unternehmen wollte man gar um rund 1,5 Millionen Euro betrügen. Dort ging eine E-Mail mit dem Absender des Firmenchefs ein, in dem die Buchhaltung angewiesen wurde, den Betrag für eine Firmenübernahme umgehend auf ein Konto in Taiwan zu überweisen. Der Absender drängte auf einen schnellen Geldtransfer. Der Buchhalter schöpfte Verdacht und informierte Firmenleitung und die Polizei.Die genannten Taten, die in den vergangenen beiden Wochen angezeigt wurden, blieben im Versuchsstadium stecken. Die Verantwortlichen in der Buchhaltung durchschauten die kriminelle Absicht.Die Täter nutzen laut Polizei Infos der Unternehmen in Wirtschaftsberichten, im Handelsregister oder auf Internetseiten, treten mit diesem Wissen über E-Mail oder telefonisch mit den Mitarbeitern in Kontakt und geben sich etwa als Geschäftsführer, leitender Angestellter oder Handelspartner aus. Insgesamt sind beim Polizeipräsidium Trier vier neue Verfahren anhängig. Im Mai waren sieben Strafanzeigen erstattet worden. Die Ermittlung der Täter gestalte sich aber schwierig, so die Polizei. E-Mails oder Telefonate kommen meist aus Fernost, Telefonnummern und E-Mail-Absenderdaten sind gefälscht und die Überweisungen sollen auf ausländische Bankkonten erfolgen.Auch das BKA warnt vor dieser Betrugsmasche, die laut Polizei schon zu Millionenschäden geführt habe, und gibt auf seiner Homepage Tipps zum Schutz der Unternehmen.