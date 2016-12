Betrunken auf der A 1 bei Wittlich mit Werttransporter kollidiert

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, kam es am Freitagmorgen kurz vor 7.30 Uhr auf der A 1 vor einer Baustelle am Autobahnkreuz Wittlich zu dem Unfall. Dort hatte ein Werttransporter eine Panne und stand auf dem Seitenstreifen in Richtung Koblenz. Ein Autofahrer sei bei einer Sichtweite von etwa 150 Metern nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe das Warndreieck des Transporter überfahren und sei dann gegen den stehenden Geldtransporter geprallt. Der Fahrer des Werttransporters wurde leicht verletzt, der Unfallverursacher und sein Beifahrer bleiben unverletzt. an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Im Krankenhaus stellte die Polizei beim Unfallverursacher Alkohol in der Atemluft fest. Sie geht entsprechend davon aus, dass Alkoholeinwirkung und Übermüdung die Ursache des Unfalls waren.



Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Autofahrer zuvor bereits auf der A 1 bei Hermeskeil ein Schild und einen Fahrbahnteiler beschädigt und dabei ein Kennzeichen verloren hatte.